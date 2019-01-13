"Зозуля коштує мільйони" та веде в історію: іспанські ЗМІ про гол українця в Альбасете і нові 3 питання до суддівства

Роман Зозуля знову рятує Альбасете своїм взяттям воріт у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Історичний рекорд уже близько. Іспанські ЗМІ оцінили.

Суперечливий гол і 2 непризначені пенальті – Зозуля герой у крутому матчі

Зозуля врятував Альбасете від поразки, хоча гол виявився доволі суперечливим. Є небезпідставні підозри, що Роман перебував у положенні поза грою. Велике іспанське видання ABC відзначає захопливу форму українця. "Команди провели чудовий матч, запропонувавши краще зі свого репертуару на очах дуже великої аудиторії на Карлос Бельмонте. Альбасете після нічиєї Гранади міг стати зимовим чемпіоном Сегунди (це був 21-й тур, останній у першому колі, – прим. "Футбол 24"), якби здолав Спортінг.

Тренер Спортінга припустив, що гол Зозулі зарахували через тиск Альбасете на суддів

Однак правда полягає в тому, що астурійці не заслужили поразки. Спортінг був кращим у перші 45 хвилин, а після перерви вже Альбасете створив чимало шансів. Гру врятував за 5 хвилин до кінця Зозуля, який фактично розпочав її ударом головою на 4-й – мінімальний промах. Пропустивши гол, господарі намагались відігратись, вдавшись до комбінаційного футболу. На 47-й гра Пеберна проти Зозулі завершилась вимогами про максимальне покарання. Це був дуже сумнівний епізод. На 82-й знову просили пенальті за дії того ж Пеберна проти Зозулі – епізод був дуже складним для розгляду.

#LaCrónica 1-1: Zozulia vale millones. El delantero ucraniano rescata un punto para el Albacete ante el Sporting a cinco minutos del final https://t.co/iu06sFPrUp — ABC Toledo (@ABC_Toledo) 12 січня 2019 р.

Альбасете домінувало і, врешті-решт, отримало винагороду. Техеро пасом з правого флангу знайшов у штрафному Зозулю. Правда в тому, що українець перебував на межі офсайду. Це був момент, який міг би вирішити VAR, але цю систему в Сегунді введуть лише з наступного сезону. Натхненний своєю публікою Альбасете вирушив на пошуки переможного взяття воріт і був близький до мети. Бела красивим пострілом ледь не забив на 90+2-й. Яка шкода!"

Насправді, хоч гол Зозулі можна було не зарахувати, українець і сам міг нарікати на суддівство. Фанати Альбасете відзначають, як суперник в одному з епізодів у своєму штрафному не тільки прихопив Романа в обійми, але й зіграв у ногу екс-дніпрянина, а не м'яч.

No sé vosotros pero a mí me parece que la planta del pie del defensor del Sporting está encima del pié de Zozulia.

Aparte del pedazo abrazo cariñoso que le está dando... pic.twitter.com/4Qq74pMfaG — Albacetista (@AlbaceteABP2015) 12 січня 2019 р. Збройне пограбування Цікаво, що екс-форвард збірної України в одному з епізодів, як здалось, заблокував рукою удар суперника – Альбасете дуже пощастило, що арбітр не призначив пенальті. "Зозуля і збройне пограбування на Карлос Бельмонте", – під таким заголовком El Desmarque описує події з вирішальним взяттям воріт. "Найдивніше, що суддя зарахував гол, хоча Зозуля перебував у чистому офсайді. Цей епізод викликав шалене обурення астурійців". Користувачі ресурсу дорікають виданню, що потрібно подавати інформацію у повному вигляді, пригадуючи непризначені пенальті, про які скромно замовчали на сторінках порталу. "Зозуля продовжує неймовірну серію Альбасете", – Cadena Ser Манчего можуть пишатися своєю смугою результатів після напруженого матчу, який переглянули майже 11 тисяч глядачів на Бельмонте. Гол Зозулі продовжив серію Альбасете без поразок до 12 матчів. Господарі грішили неточними передачами і пропустили першими. Зозуля зрівняв, перебуваючи в офсайді. Альбасете набрав 39 очок, завершивши перше коло на другому місці, яке дає право вийти у Прімеру. Zozulia prolonga la racha del Albacete https://t.co/z3MDqSDfLh — Cadena SER CLM (@SERCLM) 13 січня 2019 р. "Альбасете втрачає лідерство – дискусійний порятунок", – Marca Провідне іспанське видання відкрито стверджує, що Зозуля врятував Альбасете голом з офсайду. Завдяки цьому "механічний сир" наблизився до повторення історичного рекорду – у сезоні 1990/91 команда Беніто Флоро не програвала 15 матчів поспіль. Господарі почали дуже добре, а Зозуля мінімально схибив після удару головою. Це був перший сигнал, що місцеві фанати насолоджуватимуться побаченим. Команда українця зібрала 10 837 глядачів – рекорд сезону для "альби". Вони побачили порятунок від Зозулі з очевидного офсайду, якого не помітив ні головний суддя, ні його помічник. Зрештою, Роман отримав найвищий бал серед усіх гравців – дві зірочки, як і в ще 4-х виконавців. Albacete Diario: 10 тисяч червоних на захист Зозулі Локальне видання визнає, що Роман забив з офсайду, але пригадує інші суперечливі епізоди. Перед грою вболівальники Альбасете здійняли в повітря 10 тисяч червоних карток – акція на знак протесту проти упередженого до українця суддівства. Ці ж фанати до глибини душі обурились, коли проти Зозулі сфолили у штрафному, а арбітр вчергове закрив очі та не дав пенальті. Пізній гол Романа не дозволив Спортінгу завдати Альбасете першої домашньої поразки в сезоні. Цікаво, що інше місцеве видання, Aupa Alba, взагалі не акцентує на можливому офсайді Зозулі, а про момент з непризначеним пенальті говорить із сумнівами: "Спочатку здалось, що це очевидний 11-метровий. Та на повторах видно, що гравець суперника спершу зіграв у м'яч, а потім зіткнувся з Романом". На думку ж періодиста 5maseldescuento, у моменті, коли хіхонцям здалось, що снаряд влучив у руку Зозулі, насправді форвард Альбасете отримав ним по обличчю. Відзначимо, що статистичний портал Sofascore оцінив Зозулю 4-м найвищим балом (7,2) серед усіх гравців, які були на полі. Роман не став лідером рейтингу через свою неоднозначну статистику: 71% точності пасу, 6 виграних єдиноборств із 16, 3 втрати м'яча. Водночас 29-річний українець встигав допомагати в захисті (заблокував удар і підчистив ситуацю біля своїх воріт) і продемонстрував 100-відсоткову реалізацію – єдиний влучний постріл приніс нічию Альбасете.

Брутальний фол на Зозулі, очевидний пенальті та абсурдний офсайд: як іспанські судді вбивають Альбасете