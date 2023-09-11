Вінгер збірної Португалії та Барселони Жоау Феліш вирішив не привертати до себе зайвої уваги.

Португалець все літо мріяв перейти до каталонського клубу і чекав на пропозицію. Тільки під кінець трансферного вікна угоду вдалося підписати. Приєднавшись до Барселони, Жоау Феліш вибрав 14 номер, а не легендарну 10-ку.

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Як інформує Diario SPORT, у вінгера було кілька причин, щоб не брати ігровий номер, під яким виступав Мессі. По-перше, Жоау усвідомлює значущість 10-ки для Барселони. Гравець розуміє, що має продемонструвати високий рівень, перш ніж претендувати на статус зірки.

Крім того, оточення Феліша добре знайоме з контекстом щодо 10 номера. Агент Жорже Мендеш також представляє інтереси Ансу Фаті, котрий раніше грав під цим номером. Перехід іспанця в Брайтон на правах оренди дозволив каталонцям підписати португальця, і вважається, що передача номера "підлила б олії у вогонь".

Також однією з причин відмови Феліша від 10 номера стала тривалість його контракту. Орендна угода розрахована на один сезон, і брати цей номер за таких обставин було б "надто зухвало".

Барселона оцінює ситуацію так само. Клуб не забороняв Фелішу брати 10 номер, але й не пропонував його.

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