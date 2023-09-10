"Блаугранас" працюють над збереженням своїх основних гравців. Барселона незабаром продовжить контракт з головним тренером команди Хаві, а також керівництво запропонувало нову угоду півзахиснику Френкі де Йонгу.

Барселона подвоїть зарплату Хаві, але контракт буде коротшим

Згідно з інформацією As, каталонський клуб розраховує, що нідерландець погодиться адаптувати свою зарплатню "до складної економічної реальності Барселони". Агенти де Йонга не поспішають сідати за стіл переговорів з "блаугранас". Представники хавбека хочуть підтверджень, що їхній клієнт отримає ключову роль в команді.

Нагадаємо, що чинна угода півзахисника з Барселоною розрахована до 2026 року. За каталонців де Йонг виступає вже п'ятий сезон поспіль. На цю мить він зіграв 187 матчів, в яких забив 16 голів та віддав 21 результативну передачу.

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