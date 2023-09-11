Вингер сборной Португалии и Барселоны Жоау Фелиш решил не привлекать к себе лишнего внимания.

Португалец все лето мечтал перейти в каталонский клуб и ждал предложения. Только под конец трансферного окна сделку удалось подписать. Присоединившись к Барселоне, Жоау Фелиш выбрал 14 номер, а не легендарную 10-ку.

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Как информирует Diario SPORT, у вингера было несколько причин, чтобы не брать игровой номер, под которым выступал Месси. Во-первых, Жоау осознает значимость 10-ки для Барселоны. Игрок понимает, что должен продемонстрировать высокий уровень, прежде чем претендовать на статус звезды.

Кроме того, окружение Фелиша хорошо знакомо с контекстом относительно 10 номера. Агент Жорже Мендеш также представляет интересы Ансу Фати, ранее игравшего под этим номером. Переход испанца в Брайтон на правах аренды позволил каталонцам подписать португальца, и считается, что передача номера "подлила бы масла в огонь".

Также одной из причин отказа Фелиша от 10 номера стала длительность его контракта. Арендное соглашение рассчитано на один сезон, и брать этот номер при таких обстоятельствах было бы "слишком вызывающе".

Барселона оценивает ситуацию так же. Клуб не запрещал Фелишу брать 10 номер, но и не предлагал его.

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