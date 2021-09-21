Атлетіко найближчим часом не зможе розраховувати на допомогу Жоау Феліша.

Португальський нападник дізнався покарання за вилучення у матчі проти Атлетіка. Дисциплінарні органи дискваліфікували його на 2 матчі.

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Нагадаємо, Феліш отримав дві жовті картки на 78-й і 79-й хвилинах матчу 5-го туру чемпіонату Іспанії. Покидаючи поле, 21-річний футболіст поводився агресивно, тому на мінімальне покарання не міг навіть розраховувати.

Таким чином, Жоау Феліш пропустить сьогоднішню гру Атлетіко з Хетафе і матч 7-го туру проти Алавеса.

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