Форвард Атлетіко Жоау Феліш став чи не головним "героєм" поєдинку 5-го туру Ла Ліги проти Атлетіка (0:0).

21-річний португалець з'явився на полі в останній третині зустрічі, але не дограв її до кінця, заробивши вилучення за 18 хвилин після виходу на заміну.

Іньякі Вільямс провів 200-й поєдинок поспіль у Ла Лізі – це ще не рекорд

Феліш відмахнувся рукою від гравця Атлетіка, за що побачив перед собою гірчичник. Жоау рішення арбітра не сподобалось і він звернувся до нього: "Ти збожеволів". Хіль Мансано після цих слів показав форварду другу жовту. По дорозі в роздягальню Жоау був дуже емоційним.

Joao Felix to referee Gil Manzano: “You are crazy, you are crazy.” pic.twitter.com/YzOvYdsDtK — Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) September 18, 2021

Зауважимо, Жоау Феліш не може записати собі в актив старт сезону 2021/22 – травма, 3 матчі, 0 результативних дій та 4 жовтих картки.

Атлетіко у меншості розписав нічию з Атлетіком, Фалькао феєрично дебютував за Райо Вальєкано