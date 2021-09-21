Атлетико в ближайшее время не сможет рассчитывать на помощь Жоау Фелиша.

Португальский нападающий узнал наказание за удаление в матче против Атлетика. Дисциплинарные органы дисквалифицировали его на 2 матча.

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Напомним, Фелиш получил две желтые карточки на 78-й и 79-й минутах матча 5-го тура чемпионата Испании. Покидая поле, 21-летний футболист вел себя агрессивно, поэтому на минимальное наказание не мог рассчитывать.

Таким образом, Жоау Фелиш пропустит сегодняшнюю игру Атлетико с Хетафе и матч 7-го тура против Алавеса.

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