"Всі набрані очки, навіть нічийні результати, є для нас цінними. Дуже добре, що забили три голи на виїзді. Ми це заслужили.

Маріуполь – Рух – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ключовий момент зустрічі – поява на полі Андрія Борячука. Після вилучення Маріуполю стало грати важче.

Зараз головне завдання – у кожному протистоянні набирати три залікові бали. Звичайно, я вірю в те, що Рух залишиться в еліті. Пообіцяти нічого не можу, адже це футбол, але вірю в це", – цитує Федика офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, перемога над Маріуполем дозволила Руху набрати 20 очок і покинути останню сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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