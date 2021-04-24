"Все набранные очки, даже ничейные результаты, являются для нас ценными. Очень хорошо, что забили три гола на выезде. Мы это заслужили.

Мариуполь – Рух – 0:3 – видео голов и обзор матча

Ключевой момент встречи – появление на поле Андрея Борячука. После удаления Мариуполю стало играть труднее.

Сейчас главная задача – в каждом противостоянии набирать три зачетных балла. Конечно, я верю в то, что Рух останется в элите. Пообещать ничего не могу, ведь это футбол, но верю в это", – цитирует Федыка официальный сайт Руха.

Напомним, победа над Мариуполем позволила Руху набрать 20 очков и покинуть последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ.

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