Рух на виїзді впевнено розгромив Маріуполь у 23-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Команди провели спокійний перший тайм, але у другій 45-хвилинці "проснувся" Рух. Климчук впевнено реалізував неоднозначний пенальті, призначений за фол Чоботенка на Борячуку. Подвоїв перевагу сам Андрій, а поставив фінальну крапку у зустрічі Руніч.

Рух розгромив Маріуполь у скандальному матчі – львів'яни покинули зону вильоту з УПЛ

Львів'яни набрали 20 залікових балів, відштовхнулись від дна турнірної таблиці та розташувались дванадцятими. Ба більше, Рух має ще один поєдинок у запасі. А от Маріуполь так і залишився на 9 позиції з 22 пунктами.