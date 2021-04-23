Маріуполь – Рух – 0:3 – відео голів та огляд матчу
21:54 - Читать на русском
Рух на виїзді впевнено розгромив Маріуполь у 23-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".
Юрій Климчук 66’
Андрій Борячук 76’
Василь Руніч 88’
66’ Юрій Климчук
76’ Андрій Борячук
88’ Василь Руніч
Команди провели спокійний перший тайм, але у другій 45-хвилинці "проснувся" Рух. Климчук впевнено реалізував неоднозначний пенальті, призначений за фол Чоботенка на Борячуку. Подвоїв перевагу сам Андрій, а поставив фінальну крапку у зустрічі Руніч.
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Львів'яни набрали 20 залікових балів, відштовхнулись від дна турнірної таблиці та розташувались дванадцятими. Ба більше, Рух має ще один поєдинок у запасі. А от Маріуполь так і залишився на 9 позиції з 22 пунктами.
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