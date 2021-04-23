Рух перед виїзним матчем проти Маріуполя перебував на останній позиції, однак для виходу із зони вильоту львів'янам достатньо було набрати всього одне очко. Азовці мали відрив від дна у п'ять залікових балів, але у конкурентів знизу були матчі в запасі – таким чином, поразка сьогодні нікого не влаштовувала. Та і нічия не входила в плани команд.

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Підопічні Остапа Маркевича провалили поєдинок проти Олімпіка в попередньому турі, забивши швидкий гол і розслабившись. Це ледь не вилилось у поразку, тож футболісти Маріуполя намагалися не повторювати помилку – господарі одразу захопили ініціативу й виглядали значно активніше. Щоправда, перший момент створили львів'яни, які на 12-й хвилині провели контратаку 2-в-2. В її завершенні Климчук пробив із центру штрафного в лівий нижній кут, змусивши Гальчука парирувати перед собою, а Кондраков опинився на добиванні – втім, Данило не влучив по воротах!

Маріуполь вже на 15-й відповів проривом Бондаренка через центр поля з потужним ударом у правий кут. М'яч пройшов поруч зі стійкою! Ще за дві хвилини Чоботенко замкнув подачу з кутового, але вийшло точно в руки Бандурі. Після цього матч на хвилин 15 звалився до млявої позиційної боротьби, однак на 32-й Маріуполь змарнував ще одну гольову нагоду – це Очеретько увірвався в карний майданчик і вистрілив під дальню штангу. Трохи неточно! На 40-й же Стастюк змістився з лівого флангу в центр і класно пробив метрів з 20-ти у ближній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою воріт Руха. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

На початку другого тайму Маріуполь продовжував володіти ініціативою, створюючи хороші моменти. Вже на 49-й хвилині міг забивати Бондаренко, який отримав передачу від Мишньова й з середньої дистанції пробив повз ближній кут. На 51-й Чех вистрілив з-за меж штрафного (над воротами), а на 54-й хвилині шикарну нагоду змарнував Топалов – Бондаренко викотив йому ідеальний пас, але Дмитро з близької відстані не зміг нормально влучити по м'ячу. Здавалося, ось-ось азовці дотиснуть пасивних львів'ян.

Втім, футболісти Руха зуміли перегорнути хід зустрічі. Перший дзвіночок пролунав вже через дві хвилини після моменту Топалова – це Кондраков потужно пробив з лінії штрафного. Гальчук врятував Маріуполь. На 64-й же Кухарук вивалився віч-на-віч з голкіпером господарів, але замість фінального удару Андрій вирішив виконати передачу. У підсумку, нападник втратив м'яч. Іван Федик, тим часом, випустив на поле Борячука.

Підопічні Остапа Маркевича натяків не зрозуміли, за що й були покарані на 65-й хвилині внаслідок закидання на хід Борячуку. Форвард львів'ян виходив сам на сам з Гальчуком, тож Чоботенко відверто збив Андрія – Віталій Романов без сумнівів витягнув червону картку для центрбека Маріуполя, а також призначив пенальті. З першим рішенням ніхто не сперечався, але на повторі стало помітно, що фол стався до штрафного. Втім, повтори у цьому матчі не використовували, тож Климчук з "позначки" впевнено розвів Гальчука та м'яч по різних кутах. 0:1!

Остап Маркевич кинув у бій Кащука, однак в атаці у Маріуполя нічого не клеїлося. Рух же почав розривати азовців: на 72-й хвилині Бойчук стріляв з лівого краю штрафного під ближню стійку (Гальчук впорався), на 74-й Борячук ледь не замкнув простріл, а на 75-й він же пробив головою метрів з шести після навісу від свіжого Притули – 0:2! Це вже була вагома заявка не перемогу.

Маріуполь міг відродити інтригу на 82-й хвилині, коли Топалов зачепився за класне закидання й перекинув м'яч у дальній кут. У Дмитра вийшов красивий гол, але його скасували через офсайд. Повтор, однак, показав сумнівність положення поза грою.

Після цього гості вирішили закрити гру. Іван Федик на 86-й хвилині випустив на поле Копину та Руніча, а останній вже на 88-й замкнув простріл з правого флангу від Мисика – 0:3! Розгром. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Таким чином, Рух набрав 20 очок, піднявшись на дванадцяту позицію в турнірній таблиці УПЛ. Стільки ж має Інгулець, а у Олімпіка та Миная на два залікових бали менше. Маріуполь, маючи в активі 22 пункт, тримається дев'ятим.

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