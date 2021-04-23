Рух розгромив Маріуполь у скандальному матчі – львів'яни покинули зону вильоту з УПЛ
В рамках прем'єрного поєдинку 23-го туру УПЛ Маріуполь зазнав нищівної поразки від Руха.
Рух перед виїзним матчем проти Маріуполя перебував на останній позиції, однак для виходу із зони вильоту львів'янам достатньо було набрати всього одне очко. Азовці мали відрив від дна у п'ять залікових балів, але у конкурентів знизу були матчі в запасі – таким чином, поразка сьогодні нікого не влаштовувала. Та і нічия не входила в плани команд.
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Підопічні Остапа Маркевича провалили поєдинок проти Олімпіка в попередньому турі, забивши швидкий гол і розслабившись. Це ледь не вилилось у поразку, тож футболісти Маріуполя намагалися не повторювати помилку – господарі одразу захопили ініціативу й виглядали значно активніше. Щоправда, перший момент створили львів'яни, які на 12-й хвилині провели контратаку 2-в-2. В її завершенні Климчук пробив із центру штрафного в лівий нижній кут, змусивши Гальчука парирувати перед собою, а Кондраков опинився на добиванні – втім, Данило не влучив по воротах!
Маріуполь вже на 15-й відповів проривом Бондаренка через центр поля з потужним ударом у правий кут. М'яч пройшов поруч зі стійкою! Ще за дві хвилини Чоботенко замкнув подачу з кутового, але вийшло точно в руки Бандурі. Після цього матч на хвилин 15 звалився до млявої позиційної боротьби, однак на 32-й Маріуполь змарнував ще одну гольову нагоду – це Очеретько увірвався в карний майданчик і вистрілив під дальню штангу. Трохи неточно! На 40-й же Стастюк змістився з лівого флангу в центр і класно пробив метрів з 20-ти у ближній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою воріт Руха. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.
На початку другого тайму Маріуполь продовжував володіти ініціативою, створюючи хороші моменти. Вже на 49-й хвилині міг забивати Бондаренко, який отримав передачу від Мишньова й з середньої дистанції пробив повз ближній кут. На 51-й Чех вистрілив з-за меж штрафного (над воротами), а на 54-й хвилині шикарну нагоду змарнував Топалов – Бондаренко викотив йому ідеальний пас, але Дмитро з близької відстані не зміг нормально влучити по м'ячу. Здавалося, ось-ось азовці дотиснуть пасивних львів'ян.
Втім, футболісти Руха зуміли перегорнути хід зустрічі. Перший дзвіночок пролунав вже через дві хвилини після моменту Топалова – це Кондраков потужно пробив з лінії штрафного. Гальчук врятував Маріуполь. На 64-й же Кухарук вивалився віч-на-віч з голкіпером господарів, але замість фінального удару Андрій вирішив виконати передачу. У підсумку, нападник втратив м'яч. Іван Федик, тим часом, випустив на поле Борячука.
Підопічні Остапа Маркевича натяків не зрозуміли, за що й були покарані на 65-й хвилині внаслідок закидання на хід Борячуку. Форвард львів'ян виходив сам на сам з Гальчуком, тож Чоботенко відверто збив Андрія – Віталій Романов без сумнівів витягнув червону картку для центрбека Маріуполя, а також призначив пенальті. З першим рішенням ніхто не сперечався, але на повторі стало помітно, що фол стався до штрафного. Втім, повтори у цьому матчі не використовували, тож Климчук з "позначки" впевнено розвів Гальчука та м'яч по різних кутах. 0:1!
Остап Маркевич кинув у бій Кащука, однак в атаці у Маріуполя нічого не клеїлося. Рух же почав розривати азовців: на 72-й хвилині Бойчук стріляв з лівого краю штрафного під ближню стійку (Гальчук впорався), на 74-й Борячук ледь не замкнув простріл, а на 75-й він же пробив головою метрів з шести після навісу від свіжого Притули – 0:2! Це вже була вагома заявка не перемогу.
Маріуполь міг відродити інтригу на 82-й хвилині, коли Топалов зачепився за класне закидання й перекинув м'яч у дальній кут. У Дмитра вийшов красивий гол, але його скасували через офсайд. Повтор, однак, показав сумнівність положення поза грою.
Після цього гості вирішили закрити гру. Іван Федик на 86-й хвилині випустив на поле Копину та Руніча, а останній вже на 88-й замкнув простріл з правого флангу від Мисика – 0:3! Розгром. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.
Таким чином, Рух набрав 20 очок, піднявшись на дванадцяту позицію в турнірній таблиці УПЛ. Стільки ж має Інгулець, а у Олімпіка та Миная на два залікових бали менше. Маріуполь, маючи в активі 22 пункт, тримається дев'ятим.
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