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Федецький виділив переваги і недоліки Миколенка з Циганковим – екс-захисник Карпат вважає, що Динамо має продати лідерів

21:40 - Читать на русском
Федецький виділив переваги і недоліки Миколенка з Циганковим – екс-захисник Карпат вважає, що Динамо має продати лідерів
Віктор Циганков / ФК Динамо

Колишній захисник збірної України вважає, що Віталій Миколенко та Віктор Циганков мають шанси заграти в Європі.

"Чи час Миколенку переходити в європейський клуб? Звичайно! Видно, що у пацана хороший характер. А повірте, для Європи – це важлива риса. Тому, якщо надійде хороша пропозиція, треба відпускати. Нехай хлопець прогресує. Чим швидше він відчує європейський футбол, європейський драйв, тим буде краще, в першу чергу для нього і, звичайно, для збірної України. Можливо, за нього виручать непогані гроші, за які можна взяти більш-менш нормальних футболістів.

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Що стосується Циганкова, то у Віті є одна серйозна проблема – висока травматичність. Ми бачимо, скільки матчів він пропускає, особливо на зборах. На зборах тренування пропускає. Але футболіст він хороший. І якщо надійде хороша пропозиція, потрібно його відпускати.

Я вважаю, Андрія Ярмоленка свого часу треба було раніше відпустити. Але у Динамо є президент, і він вирішує, чи потрібно це, чи ні. І, звичайно, важлива думка головного тренера. Якщо він скаже, що футболіста треба відпускати в більш серйозний чемпіонат, я вважаю, президент має прислухатись", – розповів Федецький Sport.ua.

"Велика спокуса": Миколенко та ще 2 гравці Динамо розривають італійські ЗМІ – важкі трансфери на понад 25 мільйонів

blog_ava
"Велика спокуса": Миколенко та ще 2 гравці Динамо розривають італійські ЗМІ – важкі трансфери на понад 25 мільйонів
16:00
15888
Теги
Трансфери Віталій Віталій Миколенко Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Артем Артем Федецький Віктор Віктор Циганков Динамо Динамо
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