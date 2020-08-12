Динамо отримало пропозицію щодо Супряги – італійці готові викласти майже 10 млн

Середняк Серії А (12 місце в сезоні 2019/20) вже запропонував киянам 9,5 млн євро за 20-річного нападника. Також "россоблу" пропонують певну систему бонусів, повідомляє TuttoBolognaWeb.

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Як зазначає видання, найближчими днями Болонья може підвищити цю суму. Водночас італійський клуб не має на меті підписати українського форварда будь-якою ціною, адже не планує виходити за рамки доступного бюджету. За інформацію італійських медіа, Динамо прагне отримати за гравця близько 15 млн євро. Очікується, що найближчими днями ситуація з потенційним трансфером проясниться.

Нагадаємо, сезон 2019/20 Супряга на правах оренди провів у складі СК Дніпро-1 та забив 15 голів у 26 матчах.

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