toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ ДИНАМО

Динамо отримало пропозицію щодо Супряги – італійці готові викласти майже 10 млн

19:54 - Читать на русском
Динамо отримало пропозицію щодо Супряги – італійці готові викласти майже 10 млн
Владислав Супряга / ФК Динамо

Італійська Болонья не полишає спроб підписати нападника Динамо Владислава Супрягу.

Середняк Серії А (12 місце в сезоні 2019/20) вже запропонував киянам 9,5 млн євро за 20-річного нападника. Також "россоблу" пропонують певну систему бонусів, повідомляє TuttoBolognaWeb.

Супряга може стати одноклубником Маліновського – Аталанта хоче придбати форварда Динамо

Як зазначає видання, найближчими днями Болонья може підвищити цю суму. Водночас італійський клуб не має на меті підписати українського форварда будь-якою ціною, адже не планує виходити за рамки доступного бюджету. За інформацію італійських медіа, Динамо прагне отримати за гравця близько 15 млн євро. Очікується, що найближчими днями ситуація з потенційним трансфером проясниться.

Нагадаємо, сезон 2019/20 Супряга на правах оренди провів у складі СК Дніпро-1 та забив 15 голів у 26 матчах.

"Велика спокуса": Миколенко та ще 2 гравці Динамо розривають італійські ЗМІ – важкі трансфери на понад 25 мільйонів

blog_ava
Динамо – Десна: Луческу вперше програв – диво-асист "шахтаря" Мудрика, сумнівний пенальті, шоу Циганкова, 3 розчарування
06:10
62838
Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Трансфери Чемпіонату Італії Владислав Владислав Супряга Болонья Болонья Італія Головне
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
13
хв
Аталанта
22:00
ПСЖ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?