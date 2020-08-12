Федецкий назвал плюсы и мынусы Миколенко с Цыганковым – экс-защитник Карпат считает, что Динамо должно продать лидеров

"Время ли для Миколенко переходить в европейский клуб? Конечно! Видно, что у пацана хороший характер. А поверьте, для Европы – это важная черта. Поэтому, если поступит хорошее предложение, надо отпускать. Пусть парень прогрессирует. Чем быстрее он почувствует европейский футбол, европейский драйв, тем будет лучше, в первую очередь для него и, конечно, для сборной Украины. Возможно, за него выручат неплохие деньги, за которые можно взять более-менее нормальных футболистов.

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Что касается Цыганкова, то у Вити есть одна серьезная проблема – высокая травматичность. Мы видим, сколько матчей он пропускает, особенно на сборах. На сборах тренировки пропускает. Но футболист он хороший. И если поступит хорошее предложение, нужно его отпускать.

Я считаю, Андрея Ярмоленко в свое время надо было раньше отпустить. Но у Динамо есть президент, и он решает, нужно ли это или нет. И, конечно, важно мнение главного тренера. Если он скажет, что футболиста надо отпускать в более серьезный чемпионат, я считаю, президент должен прислушиваться", – рассказал Федецкий Sport.ua.

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