Федецький вдруге став батьком
Колишній захисник Карпат, Дніпра, Шахтаря та збірної України Артем Федецький святкує поповнення в сім'ї.
Зірковий екс-футболіст та його дружина Юлія поділилися зі світом чудовою новиною, якій насправді вже кілька тижнів.
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"Рівно місяць тому, 9 грудня 2023 року, ми стали батьками ще одного хлопчика. Дякуємо Богу за цей неймовірний Дар Батьківства і долі, що таке безумовне щастя нам подарувала", – написала Юлія під фотографією тендітного рученяти.
Нагадаємо, старшому сину подружжя Федецьких, Адріану, 14 років. Молодшого назвали Доміаном.
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