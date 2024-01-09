Зірковий екс-футболіст та його дружина Юлія поділилися зі світом чудовою новиною, якій насправді вже кілька тижнів.

Гусєв втретє став батьком – усі діти тренера Динамо від різних дружин

"Рівно місяць тому, 9 грудня 2023 року, ми стали батьками ще одного хлопчика. Дякуємо Богу за цей неймовірний Дар Батьківства і долі, що таке безумовне щастя нам подарувала", – написала Юлія під фотографією тендітного рученяти.

Нагадаємо, старшому сину подружжя Федецьких, Адріану, 14 років. Молодшого назвали Доміаном.

Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року