У новій сім'ї одного з тренерів Динамо Олега Гусєва поповнення – дружина подарувала йому сина.

Навесні 2023 року стало відомо, що дворічний період холостяцтва для Олега Гусєва завершився. Він узяв шлюб із блондинкою Валерією.

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Майже через рік у пари народилася дитина. Радісну звістку повідомив сам батько на своїй сторінці в Instagram. Судячи з напису на повітряній кульці, у Гусєва народився хлопчик.

До слова, Валерія – це вже третя дружина нинішнього асистента головного тренера Динамо. Раніше Олег Гусєв був одружений з Олесею, після чого 8 років прожив у шлюбі з Марією. З першою дружиною має сина Олексія (грає за молодіжку Динамо). Від другого шлюбу у нього є донька Олександра.