Звездный экс-футболист и его жена Юлия поделились с миром замечательной новостью, которой уже несколько недель.

Гусев третий раз стал отцом – все дети тренера Динамо от разных жен

"Ровно месяц назад, 9 декабря 2023 года, мы стали родителями еще одного мальчика. Благодарим Бога за этот невероятный Дар Отцовства и судьбу, что такое безусловное счастье нам подарила", – написала Юлия под фотографией хрупкой ручонки.

Напомним, старшему сыну супругов Федецких, Адриану, 14 лет. Младшего назвали Домианом.

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