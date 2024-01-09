Федецкий во второй раз стал отцом
15:08 - Читати українською
Бывший защитник Карпат, Днепра, Шахтера и сборной Украины Артем Федецкий отмечает пополнение в семье.
Звездный экс-футболист и его жена Юлия поделились с миром замечательной новостью, которой уже несколько недель.
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"Ровно месяц назад, 9 декабря 2023 года, мы стали родителями еще одного мальчика. Благодарим Бога за этот невероятный Дар Отцовства и судьбу, что такое безусловное счастье нам подарила", – написала Юлия под фотографией хрупкой ручонки.
Напомним, старшему сыну супругов Федецких, Адриану, 14 лет. Младшего назвали Домианом.
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