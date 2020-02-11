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Федецький назвав головну причину затяжної кризи в Карпатах

10:12 742 Читать на русском
Федецький назвав головну причину затяжної кризи в Карпатах
Артем Федецький / фото з відкритих джерел

Колишній захисник збірної Украни Артем Федецький розповів, що, на його думку, є причиною невдалих виступів львівських Карпат протягом кількох останніх сезонів.

"Хто в цьому сезоні покине УПЛ? Мені б найменше хотілося, щоб це були Карпати. Але команда не може вплинути на бардак в клубі. Це головна причина того, що команда з таким ім'ям котиться в Першу лігу", – цитує Федецького zbirna.com.

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Нагадаємо, Федецький виступав за Карпати з 2009 по 2012 та з 2017 по 2019 рік. Наразі "зелено-білі" посідають останнє місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році підопічні Романа Санжара зіграють 23 лютого проти СК Дніпро-1.

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