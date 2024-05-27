Вінгер збірної України може стати партнером Трубіна в Бенфіці – "орли" хочуть вже третього представника УПЛ
Португальський клуб продовжує пошук талантів в чемпіонаті України. Черговим інтересантом "червоних" став Ілля Квасниця.
Півзахисник Руха Ілля Квасниця потрапив на радари Бенфіки, повідомляє "ТаТоТаке".
Бенфіка веде перемовини щодо трансферу гравця збірної України – є кілька варіантів переходу, Трубін як один з факторів
За інформацією джерела, португальці активно стежать за виступами 21-річного українця, але поки що у переговори з львів'янами не вступали і не робили пропозицій щодо гравця.
Цікаво, що Квасниця вже другий представник Руха, якого хоче Бенфіка – раніше повідомлялось, що "орли" ведуть перемовини щодо захисника Богдана Слюбика. Успішні виступи Анатолія Трубіна спонукали португальців пильно стежити за українським ринком у пошуках нових зірок.
Нагадаємо, Квасниця у поточному сезоні провів за команду Віталія Пономарьова 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 8 асистів. Його контракт з Рухом чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.
До слова, лідер молодіжної збірної України нещодавно отримав виклик від Руслана Ротаня в олімпійську збірну на міжнародний турнір у Франції.
Ротань визначився із заявкою олімпійської збірної України на міжнародний турнір