Півзахисник Руха Ілля Квасниця потрапив на радари Бенфіки, повідомляє "ТаТоТаке".

Бенфіка веде перемовини щодо трансферу гравця збірної України – є кілька варіантів переходу, Трубін як один з факторів

За інформацією джерела, португальці активно стежать за виступами 21-річного українця, але поки що у переговори з львів'янами не вступали і не робили пропозицій щодо гравця.

Цікаво, що Квасниця вже другий представник Руха, якого хоче Бенфіка – раніше повідомлялось, що "орли" ведуть перемовини щодо захисника Богдана Слюбика. Успішні виступи Анатолія Трубіна спонукали португальців пильно стежити за українським ринком у пошуках нових зірок.

Нагадаємо, Квасниця у поточному сезоні провів за команду Віталія Пономарьова 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 8 асистів. Його контракт з Рухом чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

До слова, лідер молодіжної збірної України нещодавно отримав виклик від Руслана Ротаня в олімпійську збірну на міжнародний турнір у Франції.

Ротань визначився із заявкою олімпійської збірної України на міжнародний турнір