Журналіст та інсайдер Ігор Бурбас розповів про проблеми, з якими зіткнувся Руслан Ротань перед товариським турніром у Франції.

Олімпійська збірна України не дорахується одразу 6 гравців, повідомляє Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Усі ці футболісти є представниками базового клубу збірної – Руха. Це Олексій Сич, Богдан Слюбик, Роман Дідик, Віталій Роман та Ілля Квасниця. Офіційна причина – травми гравців, спричинені перевтомою після важкого сезону. Саме такий лист надійшов в УАФ зі Львова.

Не зможе Рух відправити в команду і Дениса Слюсаря, якого збиралися довикликати, однак той зазнав пошкодження в останньому турі.

Нагадаємо, 30 травня олімпійська збірна вирушає на міжнародний турнір Tournoi Maurice Revello у Франції, де в рамках підготовки до Олімпійських ігор зіграє з Індонезією, Італією, Панамою та Японією.

На самій Олімпіаді українці зіграють у групі В з командами Аргентини, Марокко та Іраку. Чоловічий футбольний турнір пройде з 24 липня по 9 серпня.

Ротань визначився із заявкою олімпійської збірної України на міжнародний турнір