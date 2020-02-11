Федецкий назвал главную причину затяжного кризиса в Карпатах

Бывший защитник сборной Украны Артем Федецкий рассказал, что, по его мнению, является причиной неудачных выступлений львовских Карпат в течение нескольких последних сезонов.

"Кто в этом сезоне покинет УПЛ? Мне бы меньше всего хотелось, чтобы это были Карпаты. Но команда не может повлиять на бардак в клубе. Это главная причина того, что команда с таким именем катится в Первую лигу", – цитирует Федецкого zbirna.com.

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Напомним, Федецкий выступал за Карпаты с 2009 по 2012 и с 2017 по 2019 год. Сейчас "зелено-белые" занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ. Свой первый официальный матч в 2020 году подопечные Романа Санжара сыграют 23 февраля против СК Днепр-1.

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