Іспанця попросили назвати найкращого підопічного за минулий сезон. Мбаппе вкотре набив видатні цифри (44 голи та 10 асистів), проте Лучо показово проігнорував Кіліана.

ПСЖ планує нову революцію для компенсації втрати Мбаппе: "Чотири, п'ять, шість трансферів"

"Для мене найкращим гравцем сезону, безсумнівно, є Вітінья. Якщо скласти його якості як футболіста, то він найкращий у команді. Усі мої гравці хороші, але він унікальний", – заявив тренер ПСЖ.

Нагадаємо, Луїс Енріке регулярно залишав Мбаппе у запасі, коли в пресу просочилась інформація про його відхід. Тепер це вже не його клопіт – всі лише чекають офіційного підтвердежння переходу форварда у Реал вільним агентом.

Мбаппе, я пишу тобі листа...