"Шевченко – легенда Динамо, національної команди та світова зірка. Це питання часу, що Андрій Миколайович очолить київський клуб. Проте, якщо брати його тренерські амбіції, він хоче потрапити у серйозніший чемпіонат та очолити один із європейський топ-клубів. Якщо у нього буде той самий штаб, який працював з ним у збірній Україні, то у нього хороші перспективи.

Сабо: Шевченку краще півроку нікуди не смикатися

Багато було думок, що Шевченко провалився у Дженоа. Це неправда, не погоджуюсь. Провал – це якщо б Андрій Миколайович узяв команду, яка знаходилася у зоні єврокубків, програв з нею шість матчів підряд і вона опустилася у зону вильоту. Ось це, можливо, був би провал. А так... Якби Дженоа очолили Анчелотті, Раньєрі або Клопп, то вони б усі троє нічим не допомогли команді. Неозброєним оком видно, у якому вона стані.

Шевченко спробував, але у нього не вийшло. І ні в якому разі це не стане чорною плямою на його тренерській кар'єрі, не вдарить по його репутації. Йому потрібно рухатися далі. Він залишається максималістом і згодом очолить серйозний клуб.

Динамо трохи зачекає. У Шевченка серйозніші амбіції, він хоче у топ-чемпіонат. Можливо, Англія чи знову Італія. Команди, які борються за першу четвірку та потрапляння у Лігу чемпіонів. Андрій Миколайович міг би привнести свій футбольний досвід. А якщо б йому дозволили запросити декількох гравців, то він спокійно може вирішувати складні завдання", – сказав Федецький у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, українського фахівця звільнили з Дженоа 15 січня через незадовільні результати. "Грифони" під його керівництвом не здобули жодної перемоги в Серії А в 9 поєдинках.

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