"Шевченко – легенда Динамо, национальной команды и мировая звезда. Это вопрос времени, что Андрей Николаевич возглавит киевский клуб. Однако если брать его тренерские амбиции, он хочет попасть в более серьезный чемпионат и возглавить один из европейских топ-клубов. Если у него будет тот же штаб, который работал с ним в сборной Украине, у него хорошие перспективы.

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Много было мнений, что Шевченко провалился в Дженоа. Это неправда, не соглашусь. Провал – это если бы Андрей Николаевич взял команду, находившуюся в зоне еврокубков, проиграл с ней шесть матчей подряд и она опустилась в зону вылета. Вот это, может быть, был бы провал. А так... Если бы Дженоа возглавили Анчелотти, Раньери или Клопп, они бы все трое ничем не помогли команде. Невооруженным глазом видно, в каком она состоянии.

Шевченко попробовал, но у него не получилось. И ни в коем случае это не станет чёрным пятном на его тренерской карьере, не ударит по его репутации. Ему нужно двигаться дальше. Он остается максималистом и впоследствии возглавит серьезный клуб.

Динамо немного подождет. У Шевченко более серьезные амбиции, он хочет в топ-чемпионат. Возможно, Англия или снова Италия. Команды, борющиеся за первую четвёрку и попадание в Лигу чемпионов. Андрей Николаевич мог бы привнести свой футбольный опыт. А если бы ему позволили пригласить нескольких игроков, он спокойно может решать сложные задачи", – сказал Федецкий в комментарии FootBoom.

Напомним, украинского специалиста уволили из Дженоа 15 января из-за неудовлетворительных результатов. "Грифоны" под его руководством не одержали ни одной победы в Серии А в 9 поединках.

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