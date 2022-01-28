"У Шевченка зараз непогана ситуація – отримує в Дженоа зарплату. Та й взагалі, йому краще зараз нікуди не смикатися, поки ще зарано. Нехай отримує свою зарплату, дивиться італійський чемпіонат, адже одна справа, коли він там був гравцем, інша справа зараз, коли минув час, багато що змінилося. А чемпіонат там дійсно хороший, он наші ніяк не можуть закріпитися. Думали, що той же Маліновський вже нарешті в основному складі, але ні. Коваленко теж поки що так собі.

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Шевченко, звичайно, зробив помилку, погодившись очолити Дженоа. Думаю, він сподівався на краще, все-таки у збірній працював непогано. Але там не обійшлося без великого везіння, адже ми взагалі нікуди не повинні були виходити. Постійно думаю – ну невже Шевченко не бачив, що в Дженоа немає футболістів? Коли він програв поспіль відразу кілька ігор, я себе заспокоював, мовляв нічого, з керівництвом він, напевно, домовився, що в січні будуть купуватися футболісти, причому людей 5-6. Однак цього не сталося. Залишається лише міркувати, якою була у Шевченка з керівництвом розмова і до чого вони домовилися. Або не домовилися.

Думаю, що оптимальний термін для Шевченка, щоб відпочити – півроку. Побути з сім'єю, з дітьми. Заодно і поміркувати зі своїми помічниками, що все-таки не вийшло. Але у мене одна відповідь – з таким підбором футболістів, які зараз в Дженоа, хоч десять топ-тренерів туди постав, ніхто нічого не зробить. Народжений повзати – літати не зможе", – сказав Сабо у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, у Шевченка залишився контракт з Дженоа до літа 2024-го, який дозволяє заробити понад 6 млн євро. Українець має знайти компроміс щодо суми компенсації за достроковий розрив або сидіти без роботи ще 2,5 роки.

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