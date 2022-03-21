"Хто з тенісної еліти підтримує Україну? Насправді мені легше сказати, хто не підтримує. Якщо чесно, у мене була лише одна суперечка – з Шаповаловим. Це канадець, який народився в Ізраїлі, але жив в Україні. Суперечка ця була непрямою. Другий день війни, він грав матч в Дубаї, здається, і після поєдинку виставив таку собі фотографію. І у мене до нього було питання під фотографією: "І що, це все, що ти хочеш сказати про сьогоднішній день?" А це був, здається, день початку війни, під вечір.

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Ну, і люди почали коментувати на підтримку мого коментаря. Він же спочатку мій коментар видалив. А коли я його запитав (теж в Instagram), чому він так зробив, він мене заблокував. З того часу ми не спілкувались.

Щодо решти елітних світових тенісистів – дуже багато хто підтримав. По-перше, отримав близько двох сотень повідомлень від тенісистів – колишніх, теперішніх, функціонерів з Туру. А ще було декілька тисяч повідомлень з підтримкою від простих людей. Дуже складно на всі відповісти – просто не встигаєш…

Федерер – за нас (передасть гроші для постраждалих українських дітей), Джоковіч, нехай і серб, мене підбадьорив. А Рафа Надаль мовчить, скажімо так.

Найбільша підтримка надійшла від тенісистів з країн, які є нашими сусідами. Тобто Угорщина, Словаччина, Польща, Чехія. Причому це не тільки підтримка у sms. Я з ними комунікую, домовляємося, аби вони чи їхні друзі прийняли на ночівлю знайомих, які виїжджають. І таких запитів багато, тенісисти дуже допомагають своїми знайомими в прикордонних регіонах: якщо треба десь когось прихистити, допомогти – всі готові, всі цим займаються", – сказав Стаховський у коментарі Цензор.нет.

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