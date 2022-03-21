"Я в Києві. Ми несемо відповідальність за певний квадрат, який і патрулюємо. Я стрілець, мене приквартирували до частини, в якій я і несу безспосередньо службу. Звісно, локацію розкривати не буду.

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Все як у всіх, з тією лише різницею, що я маю бонус: великий вихід на місцеві ЗМІ. То мені дозволяється 6 годин пересуватися у вільному графіку. Окрім цього, ми тут намагаємося щось перевозити, когось з‘єднувати.

Сплю, в середньому, 4,5-5 годин. Бо ці проміжки по 6 годин такі: вдень спати якось не дуже виходить, а ввечері виходить поспати годину перед чергуванням – і потім досипаєш ще 4,5 години після нічного.

Москаля ще не бачив. Я поки що, як дехто каже, в нашому тилу. Кожен робить своє. А наші ЗСУ роблять свою справу не те що майстерно, а суперово. Хоча, якщо чесно, мене максимально здивував весь український люд, який одразу став діяти.

Перше здивування було, коли я заїжджав у Київ. До того три дні був в інтернеті, телефоні і невідомості, адже коли почалася війна, був у Дубаї. І коли заїжджав в Україну, усієї картини не знав: де Росія, наскільки глибоко вони просунулись? І от спочатку доїхали до першого блокпосту – а там вже і другий, і в кожному селі блокпости, стоять люди з мисливськими рушницями. І коли бачиш оцю безпосередню готовність людей захищатись – настрій піднімається! Тому що розумієш: цю націю не здолати! Крила виростають. Адже, щоб цю українську націю здолати, треба всіх повбивати. А це дуже багато людей, і у росіян немає стільки не те що патронів – вояків, аби цю націю підкорити", – сказав Стаховський у коментарі Цензор.нет.

До слова, до тероборони вступила вже ціла низка відомих футболістів, спортсменів, телеведучих та музикантів, серед яких: Юрій Вернидуб, Михайло Кополовець, Олександр Усик, Андрій Столярчук, Андрій Хливнюк та багато інших.

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