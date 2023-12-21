Очільник італійської Федерації футболу заявив, що всі клуби, які приєднаються до проєкту Суперліги, будуть виключені зі складу FIGC і всіх турнірів під її егідою.

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"Почекаємо й оцінимо наслідки. Ми були єдиною Федерацією, яка зайняла дуже чітку позицію. Ми категорично проти цього, існує правило, згідно з яким той, хто приєднується до цього проєкту, виходить із Федерації. Не можемо запобігти вступу до Суперліги, але вибір, якщо він виникне, має бути чітким. Грати у двох або трьох турнірах під егідою різних організацій – неприпустимо.

Ми вже ведемо внутрішню боротьбу через календар – уявляєте, що буде, якщо додати ще один турнір. Я повинен захищати бренд італійського футболу, і ми повинні знати, з чим маємо справу", – цитує Гравіну Mundo Deportivo.

У 2021 році Ювентус, Мілан та Інтер увійшли до складу 12 клубів-засновників Суперліги, але незабаром вони покинули проєкт.

Нагадаємо, що в четвер, 21 грудня, суд ЄС ухвалив доленосне рішення щодо нового турніру, дозволивши його створення. Суперлігу планують запустити в сезоні 2025/26.

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