Глава итальянской Федерации футбола заявил, что все клубы, которые присоединятся к проекту Суперлиги, будут исключены из состава FIGC и всех турниров под ее эгидой.

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"Подождем и оценим последствия. Мы были единственной Федерацией, которая заняла очень четкую позицию. Мы категорически против этого, существует правило, согласно которому тот, кто присоединяется к этому проекту, выходит из Федерации. Не можем предотвратить вступление в Суперлигу, но выбор, если он возникнет, должен быть четким. Играть в двух или трех турнирах под эгидой разных организаций немыслимо.

Мы уже ведем внутреннюю борьбу из-за календаря – представляете, что будет, если добавить еще один турнир. Я должен защищать бренд итальянского футбола, и мы должны знать, с чем имеем дело", – цитирует Гравину Mundo Deportivo.

В 2021 году Ювентус, Милан и Интер вошли в состав 12 клубов-основателей Суперлиги, но вскоре они покинули проект.

Напомним, что в четверг, 21 декабря, суд ЕС принял судьбоносное решение по новому турниру, разрешив его создание. Суперлигу планируют запустить в сезоне 2025/26.

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