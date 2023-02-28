Сьогодні, 28 лютого, відбулося засідання Виконкому, на якому 81-річний президент FFF офіційно оголосив про свою відставку. Про це повідомляє L'Équipe.

Керівника французького футболу відсторонили від посади – скандал із Зіданом та домаганнями набирає обертів

Ле Гре змусили подати у відставку після декількох скандалів. Керівник Федерації спочатку зневажливо висловився на адресу легенди французького футболу Зінедіна Зідана, а потім агентка звинуватила його в сексуальних домаганнях. До речі, нещодавно був проведений аудит Міністерством спорту Франції, який виявив значні порушення у FFF за час керівництва вже колишнього президента.

Нагадаємо, Ле Гре перебував на посаді керівника Федерації футболу Франції з 2011 року. Його четвертий термін мав закінчитися у 2024 році.

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