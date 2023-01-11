Сьогодні, 11 січня, на позачерговому засіданні Виконкому Ле Гре відсторонили від посади керівника Федерації футболу Франції. Щодо нього проведуть спеціальне розслідування, а тимчасовим керівником призначений Філіп Діалло, повідомляє L'Equipe.

На думку французьких функціонерів, відсторонення Ле Гре дозволить відновити заплямовану репутацію Федерації футболу.

Нещодавно 81-річного президента звинуватили в сексуальних домаганнях. Це зробила агентка Соня Суїд, але, як виявилося, це далеко не разовий випадок.

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Кілька колишніх працівниць Федерації футболу Франції теж дали свідчення проти свого екс-боса. Одна із жінок показала повідомлення, які їй надсилав Ноель Ле Гре. Деякі з них завершувалися фразою "Цілую тебе". Також очільник французького футболу неодноразово телефонував підлеглим жінкам пізно ввечері, повідомляє France Bleu.

Ще одна працівниця заявила, що під час одної з поїздок функціонер поклав руку їй на стегно і сказав, що хоче бачити її у спідниці. За словами жінки, їй рекомендували не погоджуватися на пропозиції Ле Гре зустрітися у другій половині дня, адже у той час він зазвичай вже нетверезий.

Нагадаємо, нещодавно очільник французького футболу втрапив у скандал через свої різкі слова про Зінедіна Зідана, на захист якого стали чинні та колишні гравці збірної.

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