Сегодня, 28 февраля, прошло заседание Исполкома, на котором 81-летний президент FFF официально объявил о своей отставке. Об этом сообщает L'Équipe.

Руководителя французского футбола отстранили от должности – скандал с Зиданом и домогательством набирает обороты

Ле Гре заставили подать в отставку после нескольких скандалов. Руководитель Федерации сначала пренебрежительно выразился в адрес легенды французского футбола Зинедина Зидана, а затем агентка обвинила его в сексуальных домогательствах. Кстати, недавно был проведен аудит Министерством спорта Франции, который выявил серьезные нарушения в FFF за время руководства уже бывшего президента.

Напомним, Ле Гре находился в должности руководителя Федерации футбола Франции с 2011 года. Его четвертый срок должен был закончиться в 2024 году.

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