"F*ck Sarriball", – вболівальники Челсі висловили своє невдоволення головному тренеру під час матчу проти МЮ

Вболівальники "синіх", вочевидь, незадоволені останніми результатами команди.

Фанати лондонського клубу скандували нецензурну лексику на адресу головного тренера Челсі Мауріціо Саррі під час вчорашнього матчу Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед (0:2).

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Зокрема, фанати співали "F*ck Sarriball, натякаючи Мауріціо, що їм не надто подобається стиль гри, який Саррі намагається прищепити Челсі. Зазначимо, Саррі очолив Челсі минулого літа. Наразі після 26 турів АПЛ команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці та на одне очко відстає від зони Ліги чемпіонів.