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"F*ck Sarriball", – болельщики Челси выразили свое недовольство главному тренеру во время матча против МЮ

08:58 109 Читати українською
"F*ck Sarriball", – болельщики Челси выразили свое недовольство главному тренеру во время матча против МЮ
Маурицио Сарри / reuters

Болельщики "синих", очевидно, недовольны последними результатами команды.

Фанаты лондонского клуба скандировали нецензурную лексику в адрес главного тренера Челси Маурицио Сарри во время вчерашнего матча Кубка Англии против Манчестер Юнайтед (0:2).

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В частности, фанаты пели "F * ck Sarriball, намекая Маурицио, что им не слишком нравится стиль игры, который Сарри пытается привить Челси. Отметим, Сарри возглавил Челси прошлым летом. Сейчас после 26 туров АПЛ команда занимает 6 место в турнирной таблице и на одно очко отстает от зоны Лиги чемпионов.

Кубок Англии1/8 финала

Челси - Манчестер Юнайтед: Понедельник 18 февраля 2019

Челси
Матч окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
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Челси Челси Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Челси - Манчестер Юнайтед Видеоновости футбольные фанаты
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