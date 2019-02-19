"F*ck Sarriball", – болельщики Челси выразили свое недовольство главному тренеру во время матча против МЮ

Болельщики "синих", очевидно, недовольны последними результатами команды.

Фанаты лондонского клуба скандировали нецензурную лексику в адрес главного тренера Челси Маурицио Сарри во время вчерашнего матча Кубка Англии против Манчестер Юнайтед (0:2).

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В частности, фанаты пели "F * ck Sarriball, намекая Маурицио, что им не слишком нравится стиль игры, который Сарри пытается привить Челси. Отметим, Сарри возглавил Челси прошлым летом. Сейчас после 26 туров АПЛ команда занимает 6 место в турнирной таблице и на одно очко отстает от зоны Лиги чемпионов.