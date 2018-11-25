Фавр: У чемпіонських перегонах Бундесліги не лише Борусія Д і Баварія

Головний тренер дортмундської Борусії Люсьєн Фавр прокоментував важку перемогу над Майнцем (1:2) і лідерство "джмелів" у чемпіонаті.

"Немає значення, граємо ми вдома, чи на виїзді. Завжди складно перемагати – це і є особливість Бундесліги. Ми бачимо турнірну таблицю, але просто рухаємося від гри до гри. У чемпіонських перегонах конкуренцію нам складає не лише Баварія. Є Боруссія М, Лейпциг, Айнтрахт, Хоффенхайм і Байєр – дуже багато гідних команд.

Поєдинок проти Майнца був рівним, але я не скажу, що ми не заслужили перемогу. Думаю, що ми мали вести в рахунку після першого тайму, оскільки повністю контролювали гру, однак нам забракло точності, ми робили багато неправильних рухів.

Алькасер вже виходив у старті. Йому потрібен час для адаптації до ігрового ритму, бо в Іспанії він протягом двох років не мав стабільної практики", – цитує Люсьєна Фавра Kicker.

Після 12 турів Бундесліги Борусія Д лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача на 7 очок.

Фантастичний дебют і розуміння футболу Фавра. Пако Алькасер – нетиповий, але правильний вибір Борусії Д