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Фавр: В чемпионской гонке Бундеслиги не только Боруссия Д и Бавария

16:44 20 Читати українською
Фавр: В чемпионской гонке Бундеслиги не только Боруссия Д и Бавария
Люсьен Фавр / Twitter

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал трудную победу над Майнцем (1:2) и лидерство "шмелей" в чемпионате.

"Неважно, играем мы дома или на выезде. Всегда сложно побеждать – это и есть особенность Бундеслиги. Мы видим турнирную таблицу, но просто движемся от игры к игре. В чемпионской гонке конкуренцию нам составляет не только Бавария. Есть Боруссия М, Лейпциг, Айнтрахт, Хоффенхайм и Байер – очень много достойных команд.

Поединок против Майнца был равным, но я не скажу, что мы не заслужили победу. Думаю, что мы должны были вести в счете после первого тайма, поскольку полностью контролировали игру, однако нам не хватило точности, мы делали много неправильных движений.

Алькасер уже выходил в старте. Ему нужно время для адаптации в игровой ритм, потому что в Испании он в течение двух лет не имел стабильной практики", – цитирует Люсьена Фавра Kicker.

После 12 туров Бундеслиги Боруссия Д лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.

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Германия12 турКофас-арена (Майнц)

Майнц - Боруссия Дортмунд: Суббота 24 ноября 2018

Майнц
Матч окончен
1 : 2
Боруссия Дортмунд
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Германия Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Люсьен Фавр Люсьен Фавр Майнц - Боруссия Дортмунд Бавария Бавария
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