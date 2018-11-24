Баварія з аутсайдером і Хоффенхайм перед Шахтарем шокують фанатів: 13-й тур Бундесліги, матчі суботи

Суботні матчі німецької Бундесліги завершились з феєричними рахунками.

Баварія – Фортуна Д – 3:3

Голи: Зюле, 17, Мюллер, 20, 58 – Люкебакіо, 44, 78, 90+3

Майнц – Борусія Д – 1:2

Голи: Квайсон, 70 – Алькасер, 67, Піщек

Аугсбург – Айнтрахт Ф – 1:3

Голи: Кордова, 90 –Де Гузман, 1, Халлер, 47, Ребіч, 68

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:0

Гол: Русільйон, 50

Герта – Хоффенхайм – 3:3

Голи: Ібішевіч, 12, Лекі, 71, Лазаро, 87 – Демірбай, 1, Крамаріч, 10, Бічакчіч, 55

Баварія сама себе прибила. Все почалося ідеально: на 17-й хвилині Зюле відкрив рахунок, а на 20-й Мюллер подвоїв його після виходу сам на сам – 2:0. На 44-й Люкебакіо відквитав один гол ударом з кількох метрів після передачі у падінні через себе, однак на 58-й Мюллер отримав від Лєвандовскі пас п'яткою та пробив з лінії штрафного у дальній кут – 3:1. Здавалося, що справу зроблено, але на 78-й Люкебакіо оформив дубль, вирвавшись віч-на-віч з Нойєром. Такий прекрасний поєдинок не міг не завершитись дивом: на 90+3-й хвилині Доді Люкебакіо оформив хет-трик, відібрав очки у Баварії і, можливо, відправив Ніко Ковача у відставку.

Матч між Гертою та Хоффенхаймом у Берліні розвивався за схожим сценарієм. Гості вийшли уперед вже на 1-й хвилині зусиллями Демірбая, а на 10-й хвилині Крамаріч вирвався сам на сам та пробив у дев'ятку метрів з 15-ти – 0:2. Через дві хвилини капітан Герти Ведад Ібішевич зіграв на добиванні та відквитав один м'яч, однак Бічакчіч шаленим ударом зі штрафного на 55-й хвилині відновив перевагу. Берлінці не здалися і на 71-й хвилині забили свій другий гол, але і в цьому матчі не обійшлося без дивовижного порятунку. На 87-й хвилині Валентіно Лазаро точним ударом вирвав для Герти нічию – 3:3.

Борусія завітала до Майнца та провела там вкрай нервовий поєдинок. Відзначитись голом не виходило аж до 60-х хвилин, хоча Вітцель та Ройс кілька разів пробивали під самий каркас воріт – голкіпер Центнер був на висоті. Люсьєн Фавр вирішив випустити свій головний козир – Пако Алькасера – і вже через три хвилини після виходу на поле той вивів дортмунців уперед, забивши фактично у порожні ворота після прострілу Ройса. Тим не менш, через три хвилини Квайсон вийшов віч-на-віч з Буркі та зрівняв рахунок – 1:1. Здавалося, що "бджоли" втратять очки, але на 76-й Піщек з відскоку з-за меж штрафного пробив під саму поперечину – м'яч рикошетом від неї влетів у ворота та приніс перемогу Борусії.

Айнтрахт у виїзній грі проти Аугсбурга вийшов вперед вже на 1-й хвилині, а у другому таймі довів рахунок до розгромного. Його зумів розмочити Кордова ударом на 90-й хвилині – 1:3. У матчі ж між Вольфсбургом та РБ Лейпциг все вирішив один точний постріл Русільйона на 55-й хвилині – 1:0.