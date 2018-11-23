Фантастичний дебют і розуміння футболу Фавра. Пако Алькасер – нетиповий, але правильний вибір Борусії Д

Дортмундська Борусія офіційно повідомила про те, що викупляє у Барселони головну сенсацію початку сезону. Пако Алькасер не схожий на класичного форварда "чорно-жовтих", але чудово підходить новому футболу команди.

Під час нового успішного періоду від початку 10-х років Борусія завжди мала класного форварда, який гарантував понад 20-30 голів за сезон (можна копнути глибше і пригадати Яна Коллера, на якого рівняли всіх наступних нападників). Це менше стосується Лукаса Барріоса і значно більше Роберта Лєвандовскі та П'єра-Емеріка Обамеянга. Від двох останніх команда відверто була залежною. Точніше не команда – результат.

Борусія Д оголосила про викуп Алькасера у Барселони

Після відходу ганця у Дортмунді з'явився новий страйкер – Міши Батшуаї дуже непогано стартував у Німеччині на правах оренди. Відмова викупити його у Челсі була більш-менш зрозуміла через високі фінансові запити лондонців, але коли керівництво БФБ влітку прийняло рішення взагалі не підписувати центрфорварда – це серйозно занепокоїло. Входити в сезон з єдиною ідеєю "фальшивої 9" (навіть Макс Філіп, попри попередній досвід, далекий від класичного наконечника) – величезний ризик, на який пішли Міхаель Цорк і Ганс-Йоахім Ватцке, оскільки не знайшли гідного кандидата за прийнятну ціну.

Щастя Борусії, що Барселона наприкінці трансферного вікна намагалася всіма способами розвантажити зарплатну відомість. Під роздачу потрапив форвард, який за 2 роки на "Камп Ноу" не зумів скласти конкуренцію в атаці "блаугранас". Пако Алькасер перетворився з найкращого страйкера Валенсії в постійного запасного Барселони.

Як наслідок, сторони провернули прийнятний для всіх трансфер – оренду. Борусія без великих трат отримала непоганого форварда, від якого могла б відмовитися, якби повторилася історія з Чіро Іммобіле. Барселона скоротила фантастичні витрати на зарплату, а сам футболіст здобув шанс реанімувати кар'єру. Подейкують, що Пако дуже хотів спробувати свої сили якраз за кордоном, але боявся мовного бар'єра. Його співвітчизник Марк Бартра запевнив, що з цим у дортмундській сім'ї проблем не буде, і фактично спонукав Алькасера погодитися на перехід в Борусію.

Пако своїм дебютом влаштував фурор у Німеччині. Він встановив низку досягнень, побив рекорди за ефективністю, забиваючи кожні 13 хвилин у Бундеслізі, та приніс команді чимало очок. Борусія на вершині турнірної таблиці далеко не в останню чергу завдяки іспанцю – на його рахунку четвертина голів "шварцгельбен" у чемпіонаті (8 з 33). Цінність м'ячів Алькасера ще й в тому, що він забиває переважно наприкінці матчів, його удари впливають на результат.

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Саме так – удари. Зараз його статистика за середньою періодичністю голів у Бундеслізі логічно погіршилася (хоча все одно вражає – 29 хвилин/гол), але деякі показники досі виглядають вишуканими. На цей момент: 8 ударів у площину – 8 голів. Пако відчув довіру тренерського штабу, любов неймовірних трибун, свободу від тіні Мессі та Суареса (привіт, Неймар) – мовні та культурні труднощі відійшли далеко на задній план.

Борусія повідомила про офіційний викуп Алькасера лише зараз, не поспішаючи це робити в середині жовтня, коли про форварда говорила вся Європа. Нічого дивного. Попри навколишнє захоплення та розкішний початок, все одно рано говорити, що Пако стане новим Лєвандовскі чи Обамеянгом для клубу. І тут мова, звичайно, не про стиль гри та антропометрію, а про результативність на дистанції. Не варто забувати, що іспанець досі розпочав у старті лише 2 матчі чемпіонату і лише 1 раз у сезоні відіграв усі 90 хвилин. Занадто невелика часова вибірка.

Повертаючись до типажу – Пако не схожий на класичного бомбардира БФБ, якими були його попередники. Тому й очікувати від нього гарантії кількох десятків голів за будь-яких умов складно. Алькасер – більш командний футболіст, більш залежний від команди водночас. Під керівництвом Люсьєна Фавра це, можливо, навіть краще. Швейцарець любить мобільних, швидких форвардів, які добре підходять для комбінаційного футболу. Після феєричного хет-трику проти Аугсбурга коуч здивувався, що його питають, наскільки вдалим вийшло запрошення Алькасера: "Це дуже, дуже, дуже хороший трансфер".

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Два роки в Барселоні дозволили 25-річному нападнику легко вписатися у футбол Фавра. Пако спритний у підіграванні, володіє навичками швидкої грамотної гри в пас, непогано працює з партнерами, звільняючи зони та обмінюючись позиціями. Йому допомагає розкритися хороша форма Джейдона Санчо, Марко Ройса, Акселя Вітселя та інших. Говорити про ідеальну взаємодію за такий короткий час смішно, але для Алькасера футбол нинішньої Борусії не чужий – форвард розуміє, як футбол "джмелів" повинен працювати.

Від цього складається враження, що Пако володіє дивовижним гольовим відчуттям (це справді так, але зараз за відчуттями він ледь не найкращий гравець вістря у Європі). Якщо в минулому сезоні в Барселоні він в середньому завдавав 0,8 удару, то в Бундеслізі він має 2 удари за матч (враховуючи те, що ігрових хвилин менше). "Мій стиль найбільше схожий на Рауля – завжди опинятися в потрібний час і потрібному місці", – дуже влучно себе характеризує Пако.

"Він є справжнім висококласним бомбардиром, який вже вирішив на нашу користь декілька важливих матчів. Ми очікуємо багато голів і асистів від Пако в наступні роки", – висловлює оптимізм Міхаель Цорк. Тільки після розуміння того, наскільки цей футболіст підходить стилю Фавра, БД наважилася ризикнути 23 мільйонами євро за повноцінний контракт.

Борусія викупила незвичного для себе форварда. Залежними від Пако "джмелі" не стануть – і це плюс. Керівництво продовжує приймати правильні рішення щодо комплектування стафу, вибору тренера та гравців (трансферне літо-2018 однозначно треба занести в актив). Всі ці дії означають значно більше, ніж лідерство у Бундеслізі та 7 очок переваги над Баварією на третині дистанції.

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