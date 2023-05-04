Ліонель Мессі назвав Барселоні дві умови свого повернення в каталонський клуб.

Як інформує AS, аргентинець повернеться до табору "блаугранас", якщо його контракт буде схвалений Ла Лігою, а також якщо клуб дозволить йому виступати у футболці з 10-м номером.

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Повідомляється, що Барселоні буде нелегко виконати першу умову, оскільки зарплатний фонд має бути скорочений на 205 мільйонів євро. Друга умова більш здійсненна, але і з нею можуть виникнути труднощі. Володар "десятки" Ансу Фаті не має наміру розлучатися зі своїм ігровим номером.

Контракт Фаті розрахований до 2027 року.

Нагадаємо, що в ПСЖ Мессі грає під 30-м номером.

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