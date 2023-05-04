Лионель Месси назвал Барселоне два условия своего возвращения в каталонский клуб.

Как информирует AS, аргентинец вернётся в стан "блаугранас", если его контракт будет одобрен Ла Лигой, а также если клуб позволит ему выступать в футболке с 10-м номером.

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Сообщается, что Барселоне будет нелегко выполнить первое условие, поскольку зарплатный фонд должен быть сокращён на 205 миллионов евро. Второе условие более выполнимо, но и с ним могут возникнуть трудности. Обладатель "десятки" Ансу Фати не намерен расставаться со своим игровым номером.

Контракт Фати рассчитан до 2027 года.

Напомним, что в ПСЖ Месси играет под 30-м номером.

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