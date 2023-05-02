Барселона та Жорже Мендеш незабаром будуть ухвалювати важливі рішення щодо подальшої співпраці деяких клієнтів.

Португальський топ-агент на тижні проведе переговори з представниками каталонського клубу, інформує Sport. Мендеш буде обговорювати 6 своїх підопічних.

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Ансу Фаті: серія важких травм позбавила 20-річного нападника статусу головної надії Ла Масії. Ансу часто сидить на лаві запасних, а батько роздає гнівні інтерв'ю. Мендеш міг би прилаштувати таланта в клуб АПЛ орієнтовно за 70 млн євро.

Алехандро Бальде і Лемін Ямал: юні хлопці зберігають вірність і просто чекають, коли клуб зможе запропонувати їм угоди. Рекордсмен Ямал незабаром досягне 16-річчя, тож для нього це буде перший професіональний контракт.

Абде Еззалзулі і Ніко Гонсалес: сезон в орендах не надто вразив Барселону. Клуб разом з Мендешем вирішить, чи слід давати шанс на Камп Ноу.

Іньякі Пенья: резервний голкіпер кілька років смиренно сидів за спиною тер Штегена, але хотів би спробувати щось нове. Ймовірно, Пенью відпустять в оренду або продадуть остаточно.

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