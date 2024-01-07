"Перемогли та зберегли ворота сухими – це чудово. Це був чудовий день, який сподобався глядачам. Пройшло багато часу з того часу, як ми грали в такі ігри. Якщо ви запитаєте вболівальників, вони хочуть проходу в Лізі чемпіонів чи перемогти Сандерленд, думаю, вони обрали б перемогу над Сандерлендом.

Розгромна поразка Русина і Ко у відеоогляді матчу Сандерленд – Ньюкасл – 0:3

Останні два сезони ми говоримо, що хочемо щось виграти. Ми так давно не вигравали щось, було б неймовірно виграти Кубок Англії", – наводить слова Бьорна BBC.

Нагадаємо, Ньюкасл розгромив Сандерленд (3:0) – дубль оформив Александр Ісак, ще один м'яч в активі Балларда (автогол). Русин провів на полі 85 хвилин та не відзначився результативними діями.

Сандерленд програв Ньюкаслу вперше за 10 матчів – Русин травмував зірку, бився з велетнем і близький до ефектного асисту