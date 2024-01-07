"Победили и сохранили ворота сухими – это замечательно. Это был замечательный день, который понравился зрителям. Прошло много времени с тех пор, как мы играли в такие игры. Если вы спросите болельщиков, они хотят прохода в Лиге чемпионов или победить Сандерленд, думаю, они выбрали бы победу над Сандерлендом.

Разгромное поражение Русина и Ко в видеообзоре матча Сандерленд – Ньюкасл – 0:3

Последние два сезона мы говорим, что хотим что-то выиграть. Мы так давно не выигрывали что-то, было бы невероятно выиграть Кубок Англии", – приводит слова Бьорна BBC.

Напомним, Ньюкасл разгромил Сандерленд (3:0) – дубль оформил Александр Исак, еще один мяч в активе Балларда (автогол). Русин провел на поле 85 минут и не отметился результативными действиями.

Сандерленд проиграл Ньюкаслу впервые за 10 матчей – Русин нейтрализовал звезду и был близок к эффектному ассисту