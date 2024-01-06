Ньюкасл розгромив Сандерленд у поєдинку 1/32 Кубка Англії – за "чорних котів" зіграв Назарій Русин. Дивіться відео голів та огляд гри Сандерленд – Ньюкасл на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/32 фіналу

Сандерленд – Ньюкасл – 0:3

Голи: Баллард, 35 (авт.), Ісак, 46, 90 (пен.)

Ньюкасл повів у рахунку на 35 хвилині – простріл Жоелінтона намагався перехопити Баллард, але зрізав м'яч у власні ворота.

Сандерленд програв Ньюкаслу вперше за 10 матчів – Русин травмував зірку, бився з велетнем і близький до ефектного асисту

Одразу по перерві Ісак подвоїв перевагу "сорок": Альмірон обікрав захисника та викотив шведу фактично на порожні ворота. А наприкінці гри Гордон заробив пенальті, який холоднокровно реалізував Ісак.