Кілька десятків фанатів Атлетіка відмовились зняти ганчір'я у матчі з Атлетіко (0:1) у 9-му турі Прімери.

Десятки вболівальників Атлетіка залишили матч своєї команди проти мадридського Атлетіко після того, як баскська поліція зажадала від них прибрати ганчірки із зображенням прапорів терористичної організації "ДНР". Про це повідомляє El Correo.

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Також баскські вболівальники мали зухвалість вивісити на стадіоні радянські прапори, які рашисти зараз використовують в окупованому Херсоні.

Вигнання декількох десятків фанатів зі стадіону "Сан-Мамес" сталося на 70-й хвилині через відмову коритися місцевій поліції.

Нагадаємо, що ультрас-угрупування Атлетіка Herri Harmaila підтримує сепаратистів у війні Росії проти України. У 2014 році вони вивішували ці ганчірки у матчі Атлетік – Шахтар.

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