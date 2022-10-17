Несколько десятков фанатов Атлетика отказались снять тряпки в матче с Атлетико (0:1) в 9-м туре Примеры.

Десятки болельщиков Атлетика покинули матч своей команды против мадридского Атлетико после того как баскская полиция потребовала от них убрать тряпки с изображением флагов террористической организации "ДНР". Об этом информирует El Correo.

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Также баскские болельщики имели наглость вывесить на стадионе советские флаги, которые рашисты сейчас используют в оккупированном Херсоне.

Изгнание нескольких десятков фанатов со стадиона "Сан-Мамес" произошло на 70-й минуте из-за отказа повиноваться местной полиции.

Напомним, что ультрас-группировка Атлетика Herri Harmaila поддерживает сепаратистов в войне России против Украины. В 2014 году они вывешивали эти тряпки в матче Атлетик – Шахтёр.

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