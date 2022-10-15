Чемпіонат Іспанії 2022/23, 9-й тур

Жирона – Кадіс – 0:1

Гол: Алекс, 46

Валенсія – Ельче – початок о 17:15

Мальорка – Севілья – початок о 19:30

Атлетік – Атлетіко – початок о 22:00

Програму дня в Іспанії відкривав поєдинок на Монтіліві, де Жирона приймала Кадіс. Гості підходили до зустріч, перебуваючи на передостанній позиції в турнірній таблиці, а господарі йшли всього в одному очку від зони вильоту. В цих умовах нічия нікого не влаштовувала.

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Каталонці домінували, завдавши вдвічі більше ударів та володіючи м'яч 64% ігрового часу. За показником очікуваних голів Жирона також була значно кращою – втім, у основний час вболівальники побачили всього один гол. І його забили не господарі. На перших же секундах другого тайму Негредо зачепився за проникну передачу з глибини й прострілив на лінію воротарського, а Алекс Фернандес замкнув у дотик. 0:1!

Втім, арбітр компенсував аж 8 хвилин, за які Жирона змогла заробити пенальті. Стуані з "позначки" зрівняв рахунок. 1:1 – нічия на Монтіліві. Кадіс залишається у зоні вильоту.

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