Поєдинок 34-го туру бразильської першості між Корітібою та Крузейро ознаменувався масовою бійкою прямо на полі.

Наприкінці матчу між Крузейро та Корітібою фанати обох команд влаштували масову бійку, вибігши прямо на поле.

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Вболівальники пішли один на одного "стінка на стінку", а арбітр вимушено перервав поєдинок майже на годину.

Сталось це вже у компенсований час до другого тайму. Матч таки дограли – Крузейро втримав перемогу 1:0 з голом Робсона.

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