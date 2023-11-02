В Бразилії відбувся запальний матч між лідерами чемпіонату. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол24".

Бразилія, Серія А, 31 тур

Ботафого – Палмейрас – 3:4

Голи: Едуарду, 21, Че Че, 30, Сантос, 36 – Ендрік, 49, 84, Лопес, 89, Серкейра, 90+9

Нереалізований пенальті: Соарес, 83 (Ботафого)

Вилучення: Адріелсон (Ботафого), 76

В 31 турі зустрічалися лідери турнірної таблиці Ботафого та Палмейрас. До матчу між командами була різниця в шість очок.

Екс-лідер Шахтаря може дебютувати за збірну Бразилії у віці 32 років – травма Неймара сприяє виклику

В першому таймі господарі діяли злагоджено і зуміли забити три м'ячі. Один з них у свій актив записав екс-гравець київського Динамо Че Че. Він потужним дальнім ударом пробив з-за меж штрафного майданчика і влучив точно в ціль. Утім, втримати переможний рахунок Ботафого не вдалося.

Після перерви Палмейрас перевернув хід зустрічі. Ендрік, який належить мадридському Реалу, відіграв оди гол. На 76 хвилині Ботафого залишився в меншості після вилучення Адріелсона. Через невеликий проміжок часу господарі заробили пенальті, але Соарес не реалізував його. Палмейрас завдяки голам Ендріка та Лопеса зрівняв рахунок, а крапку поставив Серкейра вже в компенсований час.

Ботафого залишився на першому місці з 59 очками, але Палмейрас підійшов на відстань трьох балів.