Фанаты сорвали матч, устроив драку на поле – видео безумия из Бразилии
11:58 - Читати українською
Поединок 34-го тура бразильского первенства между Коритибой и Крузейро ознаменовался массовой дракой прямо на поле.
В конце матча между Крузейро и Коритибой фанаты обеих команд устроили массовую драку, выбежав прямо на поле.
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Болельщики пошли друг на друга "стенка на стенку", а арбитр вынужденно прервал поединок почти на час.
Произошло это уже в компенсированное время ко второму тайму. Матч таки доиграли – Крузейро удержал победу 1:0 с голом Робсона.
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