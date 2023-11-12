Поединок 34-го тура бразильского первенства между Коритибой и Крузейро ознаменовался массовой дракой прямо на поле.

В конце матча между Крузейро и Коритибой фанаты обеих команд устроили массовую драку, выбежав прямо на поле.

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Болельщики пошли друг на друга "стенка на стенку", а арбитр вынужденно прервал поединок почти на час.

Произошло это уже в компенсированное время ко второму тайму. Матч таки доиграли – Крузейро удержал победу 1:0 с голом Робсона.

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